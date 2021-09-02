Москва, 2 сентября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Исполнитель Егор Крид поделился с фанатами фотографиями в школьной юбке. Снимки он опубликовал в личном Instagram-аккаунте 1 сентября.

Black-star.ru Егор Крид

Фотографиями в юбке из шотландки артист решил поздравить школьников с Днём знаний. Однако многие пользователи не оценили образ Крида.

«Ужас, никогда не думала что мой любимый кумир превратится в непонятно кого», — пишет пользователь freedom.ft.

«Пожалуйста, перестань», — попросила _sagidullinaalsu_.

«Все штаны в стирке?» — шутит tatciana.

Добавим, что спустя несколько часов после публикации Егор Крид удалил запись. Артист уже не в первый раз сталкивается с критикой фанатов за «не мужественный» внешний вид — ранее его осудили за маникюр.