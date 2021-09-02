Москва, , 18:13 — REGNUM Москва призывает международное сообщество ввести эмбарго на поставки вооружений на Украину. Об этом заявила на брифинге 2 сентября официальный представитель российского МИД России Мария Захарова.

«Международное сообщество должно признать безусловно факт гражданской войны на Украине и добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население», — сказала она.

Захарова также прокомментировала планы США по выделению помощи Украине в размере $60 миллионов, отметив, что подобные действия стран НАТО по сути «направлены на поддержку агрессивных милитаристских настроений в Киеве».

Представитель МИД подчеркнула, что это «непосредственно и самым негативным образом сказывается на ходе урегулирования конфликта и ведёт к эскалации боевых действий».