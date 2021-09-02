Санкт-Петербург, 2 сентября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с длительной задержкой авиакомпанией «Северный ветер» вылета самолета рейса «Анталья — Санкт-Петербург». Пассажиры почти сутки не могли вернуться из отпуска домой. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Aeroprints.com Самолёт Airbus А321 авиакомпании «Северный ветер»

«Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение перевозчиком прав пассажиров, а также установлены причины, по которым была допущена столь длительная задержка рейса», — сообщили в прокурорском ведомстве.

Ход и результаты проверки находятся на контроле межрегиональной транспортной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, рейс из турецкого Даламана в Петербурге должен был вылететь накануне в 20:00 по местному времени, его ждали в «Пулково» после полуночи в четверг, 2 сентября. Однако самолет из аэропорта так и не вылетел, а назначенный на утро подменный рейс также был отменен. В результате людям было предложено дожидаться резервного самолета из Антальи, либо лететь в Петербург через Москву с пересадкой. В итоге самолет вылетел из Турции только во второй половине дня 2 сентября, его ждут в «Пулково» около 19:00 мск.