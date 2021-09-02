Ярославль, 2 сентября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. В Ярославской области завершилась обязательная вакцинация, введённая постановлением главного санитарного врача региона. Об этом сообщает правительство области.

Yarregion.ru Вакцинация

«️На сегодняшний день лидерами среди декретированных групп являются работники соцзащиты, которые оказывают ежедневную помощь людям, находящимся в группе риска заболевания коронавирусной инфекцией. 2845 соцработников сделали прививку от СOVID-19, что составляет 92% от числа занятых в этой сфере», — сообщили в областном правительстве.

81% государственных и муниципальных служащих сделали прививки, 80% — работников музеев, библиотек, культурных и выставочных залов. Среди сотрудников МФЦ уровень вакцинации составил 78,6%, 76,2% — среди медиков, почти 70% — среди педагогов.

Также вакцинировались свыше 60% работников сфер торговли, общественного питания, бытовых услуг. Какие отрасли не смогли выполнить распоряжение главного санитарного врача, в правительстве не сообщили.