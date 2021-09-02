Москва, , 18:11 — REGNUM Россия как государство-гарант мирного соглашения по Боснии и Герцеговине (БиГ), а также член руководящего комитета Совета по выполнению соглашения о мире в БиГ, поддерживает основополагающие постулаты этого ключевого для обеспечения мира и стабильности на Балканах международного-правового документа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 2 сентября.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так дипломат ответила на вопрос ИА REGNUM о том, готова ли Москва и впредь оказывать поддержку Баня-Луке в ее отказе признавать навязанную кандидатуру Кристиана Шмидта в качестве высокого представителя, и если да, то, о чем может идти речь?

Захарова напомнила, что мирное соглашение по БиГ, подписанное в 1995 году, подразумевает равноправие трех государствообразующих народов и двух энтитетов в БиГ с широкими конституционными полномочиями, а также диалог, компромисс и консенсус между ними.

«Внешний протекторат над суверенной и независимой БиГ в виде института высокого представителя давно себя изжил, и эта позиция у нас появилась не сегодня. Он превратился из механизма решения проблем в источник этих самых проблем. Судьбу страны должны определять исключительно ее народы, без вмешательства и поучений извне. Как и прежде, готовы конструктивно взаимодействовать со всеми заинтересованными странами в целях продвижения позитивной повестки для БиГ на основе дейтонских принципов», — отметила Мария Захарова.