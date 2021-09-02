Пенза, 2 сентября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. В Пензе 1 сентября при проведении рейдов были выявлены случаи реализации алкогольной продукции, несмотря на запрет, связанный с праздником. зарегистрировали в девяти торговых объектах, оказывающих услуги общественного питания и розничной продажи продовольственных товаров. На нарушителей составили административные протоколы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Магазин. Алкоголь

Всего в период праздничных мероприятий оперативные группы проверили 119 объектов.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе в соответствии с принятым городской администрацией постановлением, руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям 1 сентября запретили осуществлять продажу алкогольной продукции в розничных торговых точках.

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