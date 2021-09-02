Москва, 2 сентября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Через пять-шесть лет Роскосмос намерен начать развёртывание РОСС — Российской орбитальной служебной станции, заявил 2 сентября глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на марафоне «Новое знание».

НАСА Земля из космоса. На орбите станция МИР

Он пояснил, что базовым модулем новой российской орбитальной станции станет относящийся к новому поколению орбитальных модулей НЭМ — Научно-энергетический модуль.