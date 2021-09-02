Техас, США, 2 сентября, 2021, 20:16 — ИА Регнум. В Техасе с 1 сентября вступил в силу радикальный закон, позволяющий большинству техасцев, владеющих огнестрельным оружием на законных основаниях, приносить оружие в общественные места. Об этом 2 сентября сообщают местные СМИ.

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». реж. Серджио Леоне. 1966. Италия, Испания, Германия (ФРГ) С пистолетами

Таким образом, жителям штата не нужно будет разрешение на ношение, что, по мнению экспертов, усугубит проблему насилия с применением огнестрельного оружия.

Данное законодательство о «конституционном ношении» является последним в серии прооружейных законопроектов, принятых в Техасе. При этом в США растет число случаев насилия с применением огнестрельного оружия.

Напомним, что количество случаев стрельбы в Техасе, не считая самоубийств, в этом году увеличилось на 14% и составило примерно 3 200 случаев. Для сравнения, в 2020 году было зарегистрировано примерно 2 800 случаев стрельбы, согласно данным, собранным Архивом насилия с применением огнестрельного оружия (GVA).

Число случаев насилия с применением огнестрельного оружия в этом году увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.