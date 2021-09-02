Сургут, Югра, 2 сентября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) подрядчик расторг концессионное соглашение строительства школы в 38 микрорайоне. Об этом сообщает регионального информационного центра «Югра».

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Как пояснили в горадминистрации Сургута, подрядчик заявил, что не сможет выполнить работы по договорной стоимости, так как выросла стоимость стройматериалов более чем на 10% или 185 млн рублей.

К сожалению, увеличение стоимости строительства не предусмотрено в рамках действующего концессионного соглашения. Инвестор в случае исполнения договорённостей понесёт 185 млн рублей убытков.

Концессионер обратился с инициативой расторжения концессии, поясняют в мэрии Сургута. Благодаря тому, что он успел провести работу по проектно-сметной документации, будет проще зайти на объект другому концессионеру. Его поиски уже ведутся.