Екатеринбург, 2 сентября 2021, 17:59 — REGNUM Пресс-секретаря экс-схиигумена Сергия (Николая Романова), блогера Всеволода Могучева арестовали на полтора месяца. Решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга.
Могучев пробудет в СИЗО до 20 октября 2021 года. Гражданин обвиняется по п. «в» ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды организованной группой).
Помощника Сергия задержали 1 сентября на поезде, следующего из Екатеринбурга в Тюменскую область.
Как сообщало ИА REGNUM, наставник Могучева, экс-схимонах Сергий сейчас находится в московском СИЗО.
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