Уфа, 2 сентября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Внедрение в школах нового предмета «Финансовая грамотность» позволит детям избежать ошибок, которые допускали их родители, считает учитель истории и обществознания из Стерлитамака (Башкирия) Лидия Селивёрстова. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, она заявила сегодня, 2 сентября.

В школе

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«Очень важно научить ребенка вести личный бюджет (когда начинается период карманных денег), чтобы он знал, куда «ушли» деньги и откуда «пришли». Если владеть этой информацией, можно более сознательно подходить к своим финансам. Необходимо изучать темы страхования, инвестирования, пенсионных накоплений, основы налоговой системы и самое главное — финансовую безопасность», — отметила педагог.

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По её мнению, самый лучший способ научить ребёнка — это личный пример родителей. «Но взрослое население, которое финансовой грамотности не обучали, получало опыт путем проб и ошибок. В результате много людей недовольны своей жизнью, зарплатами, государством. Поэтому финансовые знания и навыки важно прививать с детства. Чем лучше ребенок знаком с финансово-экономическими отношениями, тем успешнее может сложиться его жизнь», — полагает Селивёрстова.

По её словам, детям нужно объяснять основы грамотного финансового поведения и стратегического мышления, благодаря которым они найдут возможность заработать и создать капитал в любой ситуации.

Напомним, что обязательным преподавание финансовой грамотности в российских общеобразовательных школах станет с сентября 2022 года.