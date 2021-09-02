Самара, 2 сентября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Тело жителя Самары, подозреваемого в сексуальном насилии над двумя девочками, найдено в Красноглинском районе, сообщили 2 сентября в пресс-службе регионального управления СКР.

Frédérique Voisin-Demery Нож в крови

Труп найден рядом с посёлком Винтай. «Предположительно смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения», — говорится в сообщении.

Речь идёт о местном жителе 1989 года рождения, подозреваемом в насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ).

В Самаре расследуется уголовное дело о действиях сексуального характера в отношении двух девочек, которым на момент совершения преступления было шесть и восемь лет. Это произошло в период с 2016 по 2021 год.

Все эти преступные действия житель Винтая снимал на телефон. Как полагает следствие, найденный убитым — это насильник, которого разыскивали в рамках этого дела.