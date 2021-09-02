Москва, 2 сентября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Опыт Южной Кореи, где принят закон, который обязывает Apple и Google разрешить использовать сторонние платежные системы при покупках приложений в их магазинах, может быть востребован в России, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Опыт наших коллег из Южной Кореи может быть востребован и в России. Мы проводим системную политику импортозамещения в ИТ-сфере, у нас есть свои сильные и конкурентные ИТ-компании и продукты, есть отечественная платежная система. Важно продолжать поддерживать их на законодательном уровне», — отметил Володин в ТГ-канале.

Решение парламента Южной Кореи позволит бороться с монополией ИТ-гигантов в сфере платежей, подчеркнул спикер Госдумы.

Он обратил внимание на то, что сейчас Apple и Google при продаже приложений используют исключительно свои платежные системы, тем самым злоупотребляя положением на рынке.

«Это не единственный способ ограничения конкуренции с их стороны. Они запрещают сообщать о других способах оплаты, не допускают ссылки на сайт разработчиков приложений и др. Очевидно, подобное поведение сказывается и на ценах. В результате страдают как разработчики, так и пользователи», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, национальное собрание Республики Корея приняло законопроект, согласно которому магазины приложений, в том числе таких компаний, как Apple и Google, должны будут разрешить использование сторонних платежных систем на своих площадках. Поправки также касаются комиссий при совершении покупок внутри приложений, при оплате подписок на них. Кроме того, компании не смогут удалять приложения из магазина или откладывать их одобрение без достаточных оснований. Нарушителям, согласно документу, будет грозить штраф в размере до 3% их выручки в стране.

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