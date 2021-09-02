Мурманск, 2 сентября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Ворвавшийся на 18 строчку хит-парада самых привлекательных туристических мест России Мурманск производит неизгладимое впечатление на гостей и местных жителей живописной природой русского Заполярья. Об этом свидетельствуют результаты проведенного сервисом для путешественников «OneTwoTrip» исследования, передает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Захарова ИА REGNUM Мурманск

Близость к Европе, холодный климат и выход к морю наложили своеобразный отпечаток на этот город в северо-западной части России в частности и на весь регион в целом. Живописные достопримечательности как вокруг Мурманска, так и по области, по праву привлекают сюда путешественников.

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Как следует из исследования, Мурманск лидирует в топ самых экологически чистых регионов. А по радушному отношению к гостям признан самым гостеприимным городом России.

Столь лестные оценки несколько смазывает недостаточное, по мнению некоторых туристов, количество гостиниц, и малое количество музеев. Представляется, что гостиницы можно построить, а недостаточность музеев с лихвой компенсируется уникальными природными комплексами.

Добавим, что одним из самых привлекательных городов для внутреннего туризма остается Москва. Более 90% гостей побывавших в столице, посоветовали бы посетить ее своим родным и друзьям.

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