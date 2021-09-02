Чикаго, США, 2 сентября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Канье Уэст выпустил клип на песню «Come To Life», снятый с его последнего альбома «DONDA». Музыкальное видео доступно на официальном YouTube-канале артиста.

(сс) Peter Hutchins Канье Уэст

Видео содержит кадры с презентации «DONDA» в Чикаго 26 августа, которое было его третьей и последней перед его выпуском на цифровые площадки 29 августа. На видео запечатлен момент, когда Уэст, будучи в защитном снаряжении, был подожжен. Когда пламя погасло, он воссоединился со своей бывшей партнершей, Ким Кардашьян, которая была одета в свадебное платье.

Мероприятие проходило на стадионе «Soldier Field» в Чикаго и транслировалось на стриминговый сервис Apple Music. Среди появившихся артистов были Мэрилин Мэнсон и ДаБаби, оба из которых спорно фигурируют на треке «Jail, Pt. 2», который был не допущен лейблом к выпуску .