Шарлыкский район, Оренбургская область, 2 сентября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В селе Ратчино Шарлыкского района Оренбургской области на пожаре ликвидировано открытое горение, сообщает ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области Пожар в селе Ратчино

Пожар начался в первой половине дня 2 сентября на окраине села. Загорелась сухая трава. Впоследствии огонь перекинулся на подворья. Пострадали девять домов — три жилых и шесть заброшенных, а также 20 надворных построек.

В 12:25 по местному времени (10:25 мск) пожар удалось локализовать, а в 16:15 ликвидировать открытое горение. Сейчас идет проливка и дотушивание. К ликвидации ЧП привлечено 77 человек и 22 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Эвакуация населения не осуществлялась.