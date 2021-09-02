На крупном пожаре в оренбургском селе ликвидировали открытое горение
Шарлыкский район, Оренбургская область, 2 сентября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В селе Ратчино Шарлыкского района Оренбургской области на пожаре ликвидировано открытое горение, сообщает ГУ МЧС по региону.
Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области
Пожар в селе Ратчино
Пожар начался в первой половине дня 2 сентября на окраине села. Загорелась сухая трава. Впоследствии огонь перекинулся на подворья. Пострадали девять домов — три жилых и шесть заброшенных, а также 20 надворных построек.
В 12:25 по местному времени (10:25 мск) пожар удалось локализовать, а в 16:15 ликвидировать открытое горение. Сейчас идет проливка и дотушивание. К ликвидации ЧП привлечено 77 человек и 22 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет. Эвакуация населения не осуществлялась.