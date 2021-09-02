Вашингтон, 2 сентября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Режиссёр Джордан Пил заключил многолетний контракт с компанией Universal Studio Group. Об этом 2 сентября пишет издание «Канобу».

Скриншот с YouTube Режиссёр Джордан Пил

В рамках условий договора Пил будет работать над новыми проектами для телевизионной компании NBCU. «Мы очень рады сотрудничать с Unsiversal и их невероятной командой», — говорит Уин Розенфельд, президент студии Monkeypaw, основанной Джорданом Пилом.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году вышел первый фильм Джордана Пила под названием «Прочь». За него режиссёр получил премию «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий».