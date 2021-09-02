Красноармейский район, Саратовская область, 2 сентября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. В Саратовской области устанавливают обстоятельства смерти 57-летней женщины, которая днем 2 сентября вместе с мужем собирала и грузила сено в прицеп трактора.

ИА REGNUM Стога сена

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области, инцидент произошел на открытом участке местности на удалении нескольких километров от села Луганское Красноармейского района. Семейная пара собирала и грузила сено в прицеп трактора. Женщина стояла наверху стога сена, но в какой-то момент поскользнулась и упала вниз, ударившись головой о землю. Муж пытался самостоятельно помочь супруге, вызвал бригаду медиков, которые по приезду лишь констатировали смерть потерпевшей.

При внешнем осмотре тела эксперты не выявили признаков насильственной смерти. Предстоит установить точную причину гибели женщина. Организована доследственная проверка.

ИА REGNUM напоминает, ночью 18 августа в одном из домов по улице Степная в Энгельсе из окна квартиры, расположенной на десятом этаже, облокотившись на москитную сетку, выпала девочка в возрасте 2 лет 8 месяцев. От полученных травм ребенок скончался на месте.

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