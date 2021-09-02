Вашингтон, 2 сентября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Лидер меньшинства в палате представителей США республиканец Кевин Маккарти предупредил телекоммуникационные компании и компании социальных сетей о последствиях, если они согласятся раскрывать информацию по просьбе комитета 6 января. Об этом 2 сентября сообщают местные СМИ.

Palácio do Planalto Трамп

«Республиканское большинство не забудет», — сказал Маккарти в своем обращениям к коммуникационным компаниям.

Лидер меньшинства предупредил, что если компании выполнят просьбы о передаче частной информации, они рискуют «потерять возможность работать в Соединенных Штатах».

Отметим, что комитет 6 января попросил телекоммуникационные компании и компании социальных сетей сохранять записи на случай будущих запросов.

Как сообщалоИА REGNUM, 6 января сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса США утверждали итоги выборов президента Соединенных Штатов. Заседание пришлось прервать, а протестующих из Капитолия долгое время вытесняли американские силовики.