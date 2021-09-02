Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону началась продажа билетов на матч «Ростов» — «Краснодар», который пройдёт на стадионе «Ростов Арена» 13 сентября. Приобрести билеты можно онлайн, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Болельщикам напомнили, что присутствовать на матче в качестве зрителей можно только при наличии QR-кода и при условии соблюдения социальной дистанции и наличии защитной маски.

Согласно действующим в Ростовской области коронавирусным ограничениям, присутствовать на матче смогут до 5 000 зрителей.