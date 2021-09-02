Варшава, , 17:21 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на границе с Белоруссией, со стороны которой усилился поток нелегальных мигрантов. Об этом сообщили 2 сентября в пресс-службе польского лидера.

Граница Белоруссии и Польши Gpk.gov.by

С официальным комментарием выступил пресс-секретарь польского президента Блажей Спихальский. Накануне с обоснованием необходимости объявления ЧП на границе с Белоруссией выступил глава польского правительства Матеуш Моравецкий — с его подачи президент и объявил чрезвычайное положение.

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Польские официальные лица неоднократно обращали внимание на угрозу национальной безопасности, исходящую от соседней Белоруссии. В нынешнем году поток нелегальных мигрантов с белорусской территории вырос на порядки.

Официальный Минск возлагает ответственность за миграционный кризис на Евросоюз, применяющий к белорусским политикам, силовикам и госпредприятиям санкции. Госпогранкомитет Белоруссии критикует польских коллег за возвращение на белорусскую территорию нелегальных мигрантов.

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