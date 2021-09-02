Тхэквондист Сидоров стал бронзовым призёром Параолимпийских игр
Токио, 2 сентября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Российский тхэквондист Даниил Сидоров завоевал бронзовую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 2 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Эмблема Параолимпийских игр
В поединке за в весовой категории до 61 кг Сидоров победил французского спортсмена Бофа Конга.
Эта медаль стала первой для российских тхэквондистов на Играх в Токио. Ранее Анна Поддубская победила представительницу Украины Викторию Марчук в поединке за бронзу.
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