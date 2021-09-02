Казань, 2 сентября, 2021, 19:27 — ИА Регнум. На базе школы №98 Вахитовского района Казани в День знаний открылся первый в республике школьный технопарк «Кванториум». Как сообщили в минобразования Татарии, здесь планируют обучать 250 детей данного образовательного учреждения. Посещать занятия также смогут ребята из других школ.

Kremlin.ru В детском технопарке

«Впервые в Татарстане мы открываем школьный технопарк «Кванториум». Он будет работать по шести направлениям, чтобы наши школьники могли заниматься в лабораториях с высокотехнологичным оборудованием, развиваться, раскрывать свои способности. Школьный технопарк — это еще одна площадка для развития детей», — заявил на открытии центра министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Первый школьный технопарк «Кванториум» создали по нацпроекту «Образование». Здесь смогут заниматься дети с семи лет. По мнению министра, такие лаборатории создаются как раз для того, чтобы развить у ребят мировые компетенции, чтобы они могли обучаться по естественнонаучным и техническим направлениям. Хадиуллин подчеркнул, что в дальнейшем таких технопарков будет больше.

В настоящее время в Татарии функционируют три детских технопарка «Кванториум» в городах Набережные Челны, Альметьевск и Нижнекамск. С сентября 2020 года заработал мобильный «Кванториум», созданный на базе детского технопарка в Набережных Челнах. Он оказывает услуги по дополнительному образованию для детей Агрызского, Актанышского, Заинского, Менделеевского, Мензелинского и Сармановского районов. Первый детский технопарк в республике открылся на базе IT-парка в Набережных Челнах в декабре 2015 года. В нем ежегодно обучаются 460 детей, еще около 1,7 тыс. вовлечены в различные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, первый в Краснодарском крае школьный «Кванториум» открыт в средней школе №7 Ейска.

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