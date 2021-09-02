Таллин, 2 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Государственная прокуратура Эстонии завершила следственные действия в отношении известного правозащитника, «русского омбудсмена» страны Сергея Середенко. Об этом адвокат правозащитника Владимир Садеков сообщил порталу Sputnik Meedia.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Середенко

«Моему подзащитному было предъявлено обвинение и обвинительный акт направлен в суд. Суд назначил предварительное заседание», — сообщил присяжный адвокат.

Садеков пока не смог ответить на вопрос, когда состоится первое заседание и будет оно открытым или закрытым: «Я думаю, что прокуратура будет ходатайствовать о закрытом процессе. Мы, конечно, будем оспаривать такое предложение. В итоге как суд определит, так оно и будет».

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта 2021 года и с тех пор находится под арестом. Ему запрещена переписка. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводятся.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.

МИД России и международные МИД России и международные правозащитные организации выражают свою обеспокоенность произошедшим. Общественность Эстонии регулярно проводит пикеты в его защиту.