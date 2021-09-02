Вашингтон, 2 сентября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Американский актер Итан Хоук в интервью для Variety вспомнил о работе над фильмом 1989 года «Общество мертвых поэтов» с Робином Уильямсом.

Цитата из к/ф «Джуманджи». реж. Джо Джонстон. 1995. США Робин Уильямс в роли Алана Пэрриша

«Я думал, что Робин меня ненавидит. У него была привычка отпускать тонну шуток на съемочной площадке. В 18 лет меня это невероятно раздражало. Он не останавливался, а я не смеялся ни над чем, что он делал», — сказал актер.

Тем не менее, Хоук и Уильямс в итоге подружились. Это случилось после того, как Уильямс поверил в тогда 16-летнего Хоука и помог ему найти первого агента.

«В фильме была сцена, когда он заставляет меня спонтанно сочинить стихотворение перед классом. В конце он пошутил, сказав, что находит меня пугающим. Я подумал, что это была шутка. С возрастом я понял, что есть что-то пугающее в искренности молодых людей, в их интенсивности. Это пугает — быть тем, кем они тебя считают. Робин был таким для меня», — добавил Хоук.

Хоук упомянул о своей карьере писателя, актера и режиссера, сказав: «Как только я начал заниматься режиссурой, мое уважение к актерскому мастерству возросло».

Напомним, что за роль второго плана в фильме «Тренировочный день» в 2001 году Хоук был номинирован на премию «Оскар». В 2004 году Хоук вместе со своими соавторами номинировался на «Оскар» за лучший сценарий к фильму «Перед закатом».

В литературе Хоук успешно дебютировал в 1996 году с романом"Самый жаркий штат». Его второй роман — «Пепельная среда» — вышел в 2003 году. В 2015 вышел роман «Правила рыцаря».