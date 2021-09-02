Тхэквондистка Поддубская завоевала бронзовую медаль Параолимпиады
Токио, 2 сентября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Российская тхэквондистка Анна Поддубская завоевала бронзовую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 2 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
David Pearson
Флаг Параолимпийских игр
В поединке за третье место в весовой категории до 49 кг Поддубская победила представительницу Украины Викторию Марчук.
Эта медаль стала первой для российских тхэквондистов на Играх в Токио.
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