Токио, 2 сентября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Российская тхэквондистка Анна Поддубская завоевала бронзовую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 2 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

В поединке за третье место в весовой категории до 49 кг Поддубская победила представительницу Украины Викторию Марчук.

Эта медаль стала первой для российских тхэквондистов на Играх в Токио.

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