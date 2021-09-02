Калуга, 2 сентября, 2021, 18:55 — ИА Регнум. В Калуге Центру подготовки личного состава Центрального округа Росгвардии торжественно вручено Боевое знамя. Церемонию провел заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации по тылу — начальник тыла генерал-майор Вадим Драгомирецкий. Генерал передал командиру Центра подготовки личного состава полковнику Владимиру Луць боевое знамя воинской части. Об этом 2 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Росгвардии по Калужской области.

Фото пресс-службы Управлении Росгвардии по Калужской област.и Центру подготовки личного состава Центрального округа Росгвардии вручено Боевое знамя

Генерал-майор Вадим Драгомирецкий также передал воинской части грамоту президента Российской Федерации.

«Боевое знамя является реликвией воинской части, олицетворяет ее честь, доблесть. Обретение Центром знамени — это еще один шаг к укреплению славных традиций войск национальной гвардии России, повышению профессионализма и авторитета военной службы», — отметил Вадим Драгомирецкий.

Под звуки военного оркестра военнослужащие Центра прошли торжественным маршем. Накануне состоялась церемония крепления (прибивки) полотнища знамени к древку. В ритуале участвовали военнослужащие Центра.

В мероприятии приняли участие командование и военнослужащие центра, заместитель губернатора Калужской области Василий Быкадоров, городской голова города Калуги Дмитрий Денисов, руководители силовых структур региона, духовенство и ветераны.