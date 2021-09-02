Лондон, 2 сентября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. 2 сентября отец атакующего полузащитника «Вест Хэма» и сборной Хорватии по футболу Николы Влашича Йошко рассказал, что год назад санкт-петербургский «Зенит» предпринимал попытку подписать его сына за 35 миллионов евро: «В прошлом году был вариант с «Зенитом». Они предлагали ЦСКА 35 миллионов евро, но они отказались», — цитирует отца Николы Влашича издание net.hr.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Влашич в окружении защитников Урала

Никола Влашич перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА в последний день летнего трансферного окна. «Молотобойцы» заплатили за хорватского полузащитника 30 миллионов евро. Соглашение футболиста с английским клубом рассчитано на пять лет до конца сезона 2025/26.

На данный момент «Вест Хэм» с семью очками занимает вторую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. В четвертом туре «молотобойцы» встретятся с «Саутгемптоном». Встреча пройдет 11 сентября в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис».