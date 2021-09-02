Владивосток, 2 сентября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Приумножение населения Дальнего Востока является для России исторической задачей, заявил 2 сентября президент страны Владимир Путин на полях Восточного экономического форума.

Бибиков Виктор Сергеевич. Здравствуй, Дальний восток!

Владимир Путин «Наша историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на тех территориях, которые осваивались нашими предками на протяжении столетий, а приумножить».

Глава государства отметил, что для развития региона нужны рабочие места, а значит — производство. По его мнению, нужно повысить эффективность использования выделяемых для Дальнего Востока ресурсов.