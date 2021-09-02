Карталы, Челябинская область, 2 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В Челябинской области завели уголовное дело после ДТП с маршруткой, произошедшем 1 сентября в районе посёлка Локомотивный. Об этом сообщает областное управление СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью. Всего в результате наезда транспорта на дерево пострадали водитель, пятеро взрослых пассажиров и двое детей.

Всем пострадавшим медики оказывают помощь. Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура ведёт проверку по факту аварии.