Рига, 2 сентября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Благодаря рекордной жаре в июне и июле календарное лето 2021 года стало самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом говорится в пресс-сообщении Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

LuidmilaKot Жара. Лето

В июне, июле и августе средняя температура составила 18,8 градусов, побив прежний рекорд самого жаркого лета (2010 года) на 0,4 градуса и на 2,6 градуса превысив средний показатель последних 40 лет.

Июнь 2021 года со среднесуточной температурой в 18,9 градусов стал в Латвии самым жарким в истории наблюдений. Средняя температура в июле составила +21,5 градусов — такой же показатель был зафиксирован в 2010 году.

Лето могло быть еще более рекордным, однако показатели заметно «остудил» дождливый август. Август оказался самым холодным с 2012 года и самым дождливым с 2014 года. Средняя температура в августе в Латвии достигла +16 градусов, что на полградуса ниже нормы. Количество осадков в августе достигло 175% от месячной нормы.