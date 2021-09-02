Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Новый главный тренер российского футбольного клуба «Ростов» Юрий Семин прокомментировал последний матч сборной России со сборной Хорватии (0:0): «Поздравлять рано. На мой взгляд, хороший матч, он был равный», — цитирует Семина издание «Спорт-Экспресс».

Aleksandr Osipov Юрий Сёмин

1 сентября в матче четвертого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в Катаре сборная России сыграла вничью со сборной Хорватии. Основное время противостояния завершилось со счетом 0:0. Лучшими в команде Валерия Карпина были признаны защитник ЦСКА Игорь Дивеев и вратарь «Локомотива» Гильерме.

4 сентября сборная России сыграет со сборной Кипра, 7 сентября — со сборной Мальты.

На данный момент сборная России с семью очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы. Выше из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей с тем же количеством очков расположилась сборная Хорватии.