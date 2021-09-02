Архангельск, 2 сентября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Прокуратура Архангельской области пресекла попытку коношских чиновников изменить назначение земли, отданной под кладбище. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Земля

По данным прокуратуры, глава района издал акты об изменении вида использования земли с категории «ритуальная деятельность» на категорию «отдых (рекреация)». В случае невмешательства прокуратуры на земельных участках могли обустроить места для занятия спортом, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты и рыбалки. Создание санитарно-защитной полосы при этом не учитывалось.

«Прокуратура опротестовала муниципальные акты. Администрация Коноши не стала оспаривать протесты, распоряжения отменены», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Коношском районе Архангельской области под строительство школы выделили участок на кладбище, образованном еще в 1947 году.