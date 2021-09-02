Киев, , 17:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский привёз в Вашингтон главный «месседж» от украинского народа, который заключается в том, что «мы никогда не капитулируем».

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом в эфире украинского телевидения заявила 2 сентября депутат от «Слуги народа», член комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук.

Она отметила, что «месседж» Байдену от украинского народа:

«Мы никогда не капитулируем, мы будем сами защищаться, вне зависимости — будет нам помогать НАТО или не будет, получим мы сегодня ПДЧ или через некоторое время», — заявила депутат.

Верещук заявила, что залог удачных переговоров со стратегическими партнерами в том, чтобы чётко объяснить свою позицию.

«Мы будем воевать за свою страну. И это главное, что президент Зеленский привез к американцам, и только так нужно ставить вопрос о поддержке», — подчеркнула она.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня депутат Рады, глава парламентского комитета национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что с учётом договоренностей, достигнутых в Вашингтоне, Украина уже через 2−3 года может выйти на беспрецедентное как для европейских стран за пределами НАТО сотрудничество с США в сфере обороны и безопасности.