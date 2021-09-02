Лавров пообещал найти деньги на строительство гребного канала на Урале
Екатеринбург, 2 сентября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров готов помочь свердловским властям в поиске денег на строительство крытого гребного канала в Екатеринбурге. Об этом сообщил в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Kremlin.ru
Сергей Лавров
По словам главы региона, данную тему удалось затронуть в ходе визита федерального чиновника в Екатеринбурге. Крытый гребной канал хотят возвести в Екатеринбурге.
«Сергей Викторович занимается гребным слаломом, поэтому готов помочь нам получить федеральное софинансирование на этот проект», — написал глава региона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр похвалил Екатеринбург, заявив, что город похорошел за последние несколько лет.