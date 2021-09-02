Вашингтон, 2 сентября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Американский техно-гигант Apple разрешил таким компаниям, как Spotify и Netflix, использовать собственные веб-сайты для взимания платежей с клиентов. Это позволит частично избежать комиссий, взимаемых App Store, сообщает 2 сентября CNN.

(сс) John Bragg Apple

Такая уступка производителя iPhone последовала за расследованием Японской комиссии по справедливой торговле.

Новое обновление с начала 2022 года позволит разработчикам некоторых приложений вставлять ссылку на внешние веб-сайты, предоставляя клиентам возможность создавать или управлять своими счетами там.

Напомним, что ранее такие компании, как Google и Apple, подвергались глобальной критике за требование использовать установленные ими платежные системы, взимающие комиссию до 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Южной Кореи 31 августа одобрил законопроект, запрещающий крупным операторам магазинов приложений, таким как Google и Apple, заставлять разработчиков программного обеспечения использовать их платежные системы. Закон фактически запрещает взимать комиссионные с покупок внутри приложений.