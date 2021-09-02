Москва, 2 сентября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. 2 сентября московский «Локомотив» объявил о трансфере 19-летнего воспитанника лондонского «Челси» Фаустино Анджорина. «Железнодорожники» взяли футболиста в аренду на один сезон. В арендном соглашении также предусмотрена опция выкупа за 17 миллионов фунтов.

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Если руководстве «Челси» посчитает нужным вернуть Анджорина, то сможет активировать опция обратного выкупа футболиста.

Анджорин принял участие в 83-х матчах различных юношеских и молодежных турнирах, в которых отметился 35-ю забитыми мячами и 18-ю результативными передачами. Transfermarkt оценивает 19-летнего оттянутого нападающего в 2,3 миллиона евро.

11 сентября «Локомотив» в Москве на стадионе «РЖД Арена» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.