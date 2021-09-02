Дзержинск, Нижегородская область, 2 сентября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Жительница Нижегородской области обвиняется в присвоении более 20 млн рублей, которые ей дали в долг несколько проживающих в городе Дзержинске граждан. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

50.мвд.рф Мошенничество

По версии следствия, обвиняемая в мошенничестве женщина в период с 2013 по 2017 годы обращалась к гражданам с просьбой предоставить ей деньги якобы на ведение бизнеса.

Доверившиеся злоумышленнице дзержинцы передавали мошеннице не только личные сбережения, но и взятые в кредит в банках и микрофинансовых организациях средства.

В общей сложности от противозаконных действий обвиняемой пострадали не менее 25 жителей Дзержинска.