Казань, 2 сентября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Из международного аэропорта Казани с 9 сентября возобновляются регулярные пассажирские авиарейсы в Будапешт. Информация об этом появилась на официальном сайте воздушной гавани столицы Татарии.

Arispro.ru Международный аэропорт Казань

Еженедельные полеты будут осуществляться по четвергам на самолетах Airbus A320. Из Казани вылет запланирован в 18:40 с прибытием в столицу Венгрии в 21:15. Из Будапешта самолет отправится в 13:40, посадка в аэропорту Казани намечена на 18:05. Для каждого из городов указано местное время.

ИА REGNUM напоминает, 23 августа стало известно о снятии ограничений на поездки из России в Венгрию и из Венгрии в Россию.

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