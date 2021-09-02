Минск, , 16:51 — REGNUM Семеро жителей Минска задержаны белоруской милицией за нанесение красных полос на белую упаковку тюков с соломой на поле. Среди рисунков также было замечено изображение таракана.

Акции протеста в Минске после президентских выборов в Белоруссии (с) ИА REGNUM

Группу граждан — трёх женщин и четырёх мужчин в возрасте от 27 до 51 года задержали ночью 1 сентября, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. Милиционеры обнаружили 82 тюка с разрисованной упаковкой и получили признательные показания. Среди задержанных — мать троих детей, предприниматели и работники коммерческих структур, двое неработающих.

«Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за злостное хулиганство», — сказано в сообщении пресс-секретарши МВД Белоруссии.

Напомним, в 2020 году участники белорусских массовых манифестаций против фальсификации президентских выборов и государственного терроризма сравнивали Александра Лукашенко с тараканом, а он их — называл овцами, проститутками, наркоманами и т.п. Манифестанты использовали бело-красно-белую символику белорусских националистов, не найдя лучших вариантов обозначения своей оппозиции. Формально такая символика не запрещена, не признана экстремистской, однако белорусские правоохранители активно преследуют использующих её.