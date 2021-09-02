Польша ввела режим ЧП на границе с Белоруссией
Варшава, 2 сентября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Решение ввести режим чрезвычайного положения на польской территории у белорусской границы принял президент Польши Анджей Дуда, сообщил 2 сентября журналистам его пресс-секретарь Блажей Спыхальский.
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«Только что президент принял решение выдать распоряжение о введении чрезвычайного положения».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее МВД Польши заявило об острой необходимости ввести режим ЧП на востоке страны из-за проблемы с мигрантами.
Режим ЧП распространяется на территорию в три километра вглубь Польши от границы с Белоруссией. Он охватывает 68 населённых пунктов в Люблинском воеводстве и 115 — в Подляском воеводстве Польши.