Варшава, 2 сентября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Решение ввести режим чрезвычайного положения на польской территории у белорусской границы принял президент Польши Анджей Дуда, сообщил 2 сентября журналистам его пресс-секретарь Блажей Спыхальский.

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Спыхальский «Только что президент принял решение выдать распоряжение о введении чрезвычайного положения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МВД Польши заявило об острой необходимости ввести режим ЧП на востоке страны из-за проблемы с мигрантами.

Режим ЧП распространяется на территорию в три километра вглубь Польши от границы с Белоруссией. Он охватывает 68 населённых пунктов в Люблинском воеводстве и 115 — в Подляском воеводстве Польши.