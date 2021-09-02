Тюмень, 2 сентября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В Тюмени автомобиль сбил перебегавшую через дорогу второклассницу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области Место происшествия

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 сентября на улице Елизарова. Восьмилетняя девочка перебегала дорогу вне пешеходного перехода, выбежав из-за гаражей. Водитель автомобиля ВАЗ 2109 не успел затормозить.

Отмечается, что на другой стороне оживлённой автодороги девочку ждали родители, которые пришли встречать ребёнка из школы. Девочка с травмами доставлена в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.