2 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 18:48 — REGNUM Через день после того, как США объявили о «террористической угрозе» для своих граждан, в Кабуле прогремели взрывы. Ответственность за них, в результате которых погибли в общей сложности 110 человек, в том числе 13 американских военных и 28 членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взяла на себя группа «ИГИЛ-Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В этой связи турецкое издание Cumhuriyet указывает, что ранее «ИГИЛ-Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже некоторое время обвиняла «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в примирении с США. В этой связи можно даже предполагать, что атаки изначально были направлены как против американцев, так и против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые пытаются создать свой порядок в Кабуле.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако за этими событиями могут стоять и гораздо более глубокие расчеты из-за тесно переплетенных отношений. Некоторые аналитики стали прогнозировать противостояние между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «ИГИЛ-Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они указывали на то, что накануне вывода войск США и Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) казнили нескольких высокопоставленных командиров «ИГИЛ-Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отправленных в тюрьму правительством Ашрафа Гани, в том числе бывшего лидера группы Мавлави Зия уль-Хака. После этого, как писало американское издание The Wall Street Journal, стало ясно, что «ИГИЛ-Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет «создавать множество проблем для новых лидеров Афганистана, осложнив их усилия по консолидации власти и созданию национального правительства». Нынешний лидер «ИГИЛ-Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шахаб аль-Мухаджир в прошлом был командиром талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и работал на «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом некоторые западные службы безопасности подозревают его в тесных связях с лидерами сети «Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), крупной фракции «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая в настоящее время отвечает за безопасность в афганской столице.

Afghanistan Matters

В этой связи бывший сотрудник американской разведки Майкл Прегент высказал предположение, что боевикам «ИГИЛ-Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), удалось «каким-то образом просочиться через систему безопасности «Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая контролирует Кабул и имеет разведывательный аппарат». Вероятно, что в этих целях группировка воспользуется любой ошибкой со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и спорами между их командирами на местном уровне. Некоторые западные службы безопасности также отмечают, что в силу разнообразия этнических меньшинств, которых в Афганистане насчитывается как минимум 14, возникают благоприятные условия для деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое в Сирии и Ираке искусно использует межрелигиозные разногласия. Кстати, не исключено, что США в нынешних условиях станут использовать борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для решения проблемы признания «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так, по словам американских генерала Марка Милли и министра обороны Ллойда Остина, Вашингтон, «возможно», будет координировать контртеррористические удары в Афганистане по боевикам «ИГИЛ-Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических группировок.

Afghanistan Matters

То есть ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, как указывает один американский эксперт, становится «удобным врагом» и служит «отмычкой» для дверей, которые Вашингтон желает открыть в регионе». А ведь еще совсем недавно США поддерживали ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на поле боя против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), делая это для того, чтобы задержать продвижение талибов в Кабул. Теперь отношения и столкновения по оси «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) станут одной из проблем предстоящего периода. Кризис в Афганистане не сбавляет обороты и принимает всё более сложную форму. Конфликт между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и группой «ИГИЛ-Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за контроль над Кабулом, недавние взрывы в афганской столице и последующие события показывают, что в стране начинается новая борьба за власть.

И первые признаки этого мы уже начинаем видеть. Как выглядит будущее в стране, опирающейся на горы Гиндукуш, никто не знает. Буря неопределенности затуманивает перспективу.