Жуковский район, Калужская область, 2 сентября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. В Калужской области лучшим молодым специалистом лесного хозяйства в 2021 году стал Дмитрий Демидов из Дзержинского лесничества. В тройку лидеров вошли Александр Захаров из Ферзиковского лесничества и Анжела Забродина из Калужского лесничества по итогам профессиональных соревнований 10 молодых работников лесной отрасли. Конкурс состоялся в Жуковском районе в селе Спас-Прогнанье на базе отдыха «Иволга». Об этом 2 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Конкурс лесников в тушении огня с помощью ранцевого опрыскивателя

На 10 этапах состязаний конкурсанты продемонстрировали навыки в тушение огня с помощью ранцевого опрыскивателя, определение болезней и вредителей леса, посадке лесных культур и оказание первой медицинской помощи.

С приветствием к конкурсантам обратился министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа. Руководитель ведомства с сожалением отметил, что престиж профессии лесника падает. Из-за небольшой заработной платы молодёжь, имеющая средне-специальное или высшее лесное образование, неохотно идет работать по профессии. Поэтому так важен каждый квалифицированный молодой специалист, который приходит в отрасль.

«Лесник должен обладать огромным количеством знаний и навыков: быть и биологом, и картографом, и геодезистом. Ведь лес — это не только природный ресурс, это живой организм», — отметил Владимир Жипа.