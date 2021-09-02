Вашингтон, , 20:33 — REGNUM Республиканка Лиз Чейни станет заместителем председателя комитета, занимающегося расследованием беспорядков 6 января, сообщает 2 сентября CNN.

Лиз Чейни U.S. House Office of Photography

Отметим, что в комитет входят лишь два представителя от партии республиканцев. Согласившись войти в состав комиссии, Чейни, тем самым, бросила вызов своей партии.

Заняв видное место в составе специального комитета, конгрессвумен из Вайоминга вступит в еще большую вражду со своей партией, потому что комиссия, в первую очередь, намерена найти республиканцев, которые могли знать о готовящихся протестах 6 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республиканцы обвинили законодательницу Чейни в поддержке проведения процедуры импичмента действующего на тот момент президента СШАДональда Трампа.

Однопартийцы Чейни отметили, что она 13 января проголосовала в поддержку резолюции об импичменте Трампа «без проведения слушаний и установленных процедур».

Напомним, что Лиз Чейни — это дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни (2001−2009), также он занимал посты министра обороны Соединенных Штатов и возглавлял администрацию Белого дома ещё при Джеральде Форде.