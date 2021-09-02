Москва, , 16:43 — REGNUM Максимум, на что может рассчитывать руководство Украины, так это на получение статуса ключевого партнера вне НАТО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил политический консультант Анатолий Вассерман, рассуждая о стремлении властей Украины в Североатлантический альянс.

Украина — НАТО Crossed-flag-pins.com

«Украина нужна НАТО в качестве площадки для размещения ракет средней и меньшей дальности, — сказал Вассерман. — Если американцы разместят эти ракеты на Украине, то они смогут достать хоть до Москвы, хоть до Санкт-Петербурга, хоть до Урала с его оборонной промышленностью и размещенными там же некоторыми нашими стратегическими ракетными силами. Причем включать для этого Украину в НАТО совершенно не обязательно. Нынешние киевские террористы достаточно отморожены для того, чтобы превратить свою малую родину в мишень, лишь бы напакостить остальным русским. И соответственно, натовцы максимум предоставят им статус ключевого партнера вне НАТО. Такой статус имел в частности Афганистан еще неделю назад. Это ему сильно помогло?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман объяснил, как должна реагировать РФ в том случае, если Украина все-таки станет членом НАТО.

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