Киев, 2 сентября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Попытки генеральной прокуратуры Украины по сфабрикованному уголовному делу продлить меру пресечения в виде домашнего ареста для главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука служат подтверждением усиления репрессий в отношении оппозиции со стороны украинской власти.

Арест

С таким заявлением сегодня, 2 сентября, выступила пресс-служба ОПЗЖ, передает корреспондент ИА REGNUM.

В партии отмечают, что перед началом нового политического сезона власть усиливает репрессии в отношении оппозиции и всеми силами она стремится помешать «Оппозиционной платформе — За жизнь» и ее представителям отстаивать интересы украинского народа на осенней сессии парламента.

В ОПЗЖ такие действия расценивают как попытку антиконституционным и противозаконным путем ограничить полномочия Виктора Медведчука, как народного депутата. А также оказать давление на работу парламентской фракции этой политсилы.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» требует изменить меру пресечения в отношении Виктора Медведчука и освободить его из-под домашнего ареста. Считаем обвинения в его отношении полностью сфальсифицированными и безосновательными, а аргументы защиты в пользу невиновности Виктора Медведчука неоспоримыми», — подчеркивают в партии.

В этой связи оппозиционеры призвали суд не исполнять незаконные диктаторские приказы, а в своих решениях руководствоваться исключительно буквой закона.

«Призываем суд четко следовать духу и букве украинских законов. Не превращаться в слепого исполнителя приказов новоявленных диктаторов… Преследования и аресты оппозиционеров — это путь к уничтожению украинской демократии. Сползание страны к авторитарной диктатуре должно быть остановлено», — сказано в заявлении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее народному депутату от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, который подозревается в государственной измене, вручили ходатайство о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста еще на два месяца. Суд избрал политику такую меру пресечения ещё в мая, а в июле продлил до 7 сентября, причем защита политика считает, что решение было принято с многочисленными нарушениями.