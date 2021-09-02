Москва, , 16:42 — REGNUM Если Украина все-таки станет членом НАТО, то РФ должна применить такие меры, которые применяются в ситуации, когда кто-то становится особо опасным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Москва будет вынуждена принять контрмеры в случае приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам.

НАТО и Украина The Presidential Administration of Ukraine

«Какие меры должна принимать РФ в случае, если в НАТО найдутся люди достаточно неблагоразумные [и примут Украину в Альянс]? Я думаю, что меры должны быть примерно теми же, что и в остальных случаях, когда кто-нибудь становится особо опасным. То есть нацелить на соответствующий регион средства быстрого реагирования», — сказал Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман оценил вероятность вступления Украины в НАТО.

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