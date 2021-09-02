Москва, , 16:40 — REGNUM Руководители НАТО не станут наделять Украину членским билетом Североатлантического альянса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который обратил внимание на стремление Украины к вступлению в НАТО.

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«Вероятность вступления Украины в НАТО крайне мала, потому что среди руководителей стран НАТО есть и вменяемые люди, — сказал Вассерман. — Они понимают, что Украина как Антироссия для них крайне опасна. НАТО создавалась как структура антироссийская, но тамошние специалисты, раз за разом просчитывая шансы на военное столкновение с Россией, приходили к выводу, что по крайней мере среди экспертов, исследующих этот вопрос, ни одного живого не останется. И они старались вести политику балансирования на грани войны. То есть запугивать нас возможностью войны, но не доводить до нее».

Как полагает Вассерман, руководители НАТО прекрасно понимают, что власти Украины этот баланс не удержат.

«Именно потому, что громадное большинство Украины — русские, руководители Украины желающие числиться формально независимыми, вынуждены действовать против громадного большинства своих сограждан и соответственно раз за разом принимать все более жесткие меры, потому что меры помягче перестают действовать, — сказал Вассерман. — Рано или поздно они доведут Украину до прямого столкновения с кем-нибудь из остальной России. Не с Российской Федерацией, но, например, столкнуться с Белоруссией в надежде, что РФ ее не поддержит, они вполне могут. И естественно, натовцы стараются дистанцироваться от возможности такого взрыва».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков обратил внимание на то, что США поддерживают намерение украинских властей вступить в Евросоюз и НАТО.

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