Пенза, 2 сентября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. В Пензенской области участниками проекта «Пушкинская карта» стали центр культурного развития «Дом офицеров», «Пензаконцерт», драматический театр, центр культуры и досуга города Пензы. В ближайшее время присоединятся к проекту картинная галерея, объединение государственных литературно-мемориальных музеев и краеведческий музей, заявила 2 сентября врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Василий Тропинин. Пушкин. 1827

«Мы очень рассчитываем на то, что молодые жители Пензенской области воспользуются этой новой возможностью и смогут посещать не только наши региональные, но и федеральные учреждения культуры», — добавила она.

ИА REGNUM напоминает, обладатели «Пушкинской карты» в 2021 году смогут потратить в период с 1 сентября по 31 декабря 3 тыс. рублей. В 2022 году номинал карты составит уже 5 тыс. рублей. Получить денежные средства для покупки билетов на посещение культурных мероприятий смогут жители в возрасте от 14 до 22 лет.

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